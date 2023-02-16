Барселона та Манчестер Юнайтед розіграли яскраву нічию на Камп Ноу (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед зробив усе від себе залежне, щоб пройти грізного суперника в раунді плей-офф Ліги Європи. І зараз для команди тен Хага складається все дуже добре: МЮ відвіз із Камп Ноу нічийний результат і зробив так, щоб два лідери Барселони не змогли зіграти у матчі-відповіді – Педрі отримав травму, а Гаві заробив дискваліфікацію.

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Ця інтрига додавала більшої естетики першому матчу. Естетики додали й голи обох команд: Барселона та Манчестер Юнайтед відзначилися по два рази, і при цьому воротарі обох команд – тер Штеген і де Хеа - стали героями зустрічі.