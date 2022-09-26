Защитник Барселоны Рональд Араухо еще не определился с тем, как залечить свое недавнее повреждение.

Араухо из-за травмы двухголовой мышцы бедра может быть прооперирован, сообщает AS.

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Ранее сообщалось, что уругваец может обойтись без хирургического вмешательства, а восстановление будет длиться 6-7 недель. Реабилитация после операции будет продолжаться столько же, но гарантирует полное выздоровление. Рональд примет решение после консультаций с врачами и тренерским штабом Барселоны.

К слову, Араухо является основным защитником "блаугранас" в текущем сезоне, сыграв в 7 поединках в нынешней кампании – без результативных действий.

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