Барселона матиме серйозні проблеми із захистом в один з найважчих періодів сезону.

Каталонський клуб підтвердив травми Жюля Кунде і Рональда Араухо, які вони отримали у своїх збірних.

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У 50-мільйонного новачка пошкодження двоголового м'яза стегна. Marca додає, що Кунде пропустить близько місяця. Така ж проблема спіткала Араухо – через травму стегна він вилітає на 6-7 тижнів. За цей час Барса проведе низку важливих матчів, зокрема, Класіко проти Реала (16 жовтня) і два доленосні поєдинки ЛЧ з Інтером (4-го і 12-го).

Додамо, що в чемпіонаті Іспанії Барселона йде другою якраз після Реала, а в групі ЛЧ ділить 2-3 сходинки з Інтером.

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