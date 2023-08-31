До недавнего времени фаворитом на подписание 20-летнего вингера считался Тоттенхэм, который вел переговоры с Барселоной. Но в последние часы трансферного окна в борьбу за Ансу Фати ворвался Брайтон, сообщает Mundo Deportivo.

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Английский клуб уже контактировал с окружением футболиста. Главным инициатором сделки является Роберто де Дзерби, который хочет видеть таланта Барселоны в Брайтоне и готов сделать его центральной фигурой в команде.

Фабрицио Романо утверждает, что Барса готова отпустить игрока в аренду. Сам Ансу Фати якобы тоже не прочь перейти в Брайтон и поработать с бывшим тренером Шахтера.

В контракте Ансу Фати, рассчитанном до 2027 года, прописана клаусула в 1 миллиард евро. Испанец выступает за основу Барселоны с 2020 года. В активе уроженца Гвинеи-Бисау 29 голов и 10 ассистов в 112 матчах.

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