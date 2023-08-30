Здавалося, перехід Жоау Канселу із Манчестер Сіті в Барселону закритий. Але буквально в останню мить щось пішло не так.

Барселона і Манчестер Сіті вже обмінялися документами, щоб завершити перехід 29-річного захисника збірної Португалії. Жоау Канселу вже прибув в аеропорт Лісабона, щоб вилетіти до Барселони, але змушений був повертатися, повідомляє The Athletic.

Барселона і Манчестер Сіті закрили трансфер примхливої зірки

Португальцю заборонили летіти, позаяк у "блаугранас" виникли фінансові труднощі з оформленням переходу. Канселу довелося забирати валізи і повертатися додому.

Все через те, що Барса досі не отримала грошей від комерційної угоди, яка була укладена на початку серпня із німецької компанією Libero Football Finance. Дійшло до того, що Жоан Лапорта готовий підписати банківську гарантію, надавши клубу свої особисті кошти на суму 20 мільйонів євро (він раніше вже робив це двічі).

Наразі ж Барселона не може оформити перехід Канселу, який мав перейти у оренду з Манчестер Сіті. Джерела у каталонському клубі стверджують, що угоду таки закриють, але у "блаугранас" мало часу – трансферне вікно зачиняється вже ввечері 1 вересня.

Нагадаємо, португалець другу половину минулого сезон завершував у Баварії, але не переконав мюнхенців викупити його контракт. Ман Сіті він також непотрібен, бо раніше конфліктував з Пепом Гвардіолою.

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