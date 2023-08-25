Кудус стане гравцем Вест Хема, повідомляє Фабріціо Романо. "Молотки" вже досягнули усної домовленості з Аяксом щодо трансферу ганця.

Лідер Аякса після хет-трику в Лізі Європи заявив, що йде з клубу

Кудус обійдеться Вест Хему в 45 млн євро. Амстердамці також отримають відсоток від подальшого переходу Мохаммеда. Контракт Кудуса з Вест Хемом розрахований на 5 років, а вже в суботу гравець пройде медичне обстеження.

До слова, ганець результативно проводить цей сезон за Аякс: 4 голи та асист у 3 матчах. В минулій кампанії Кудус за 42 поєдинки відзначився 18 голами та 7 результативними передачами.

Ліга Європи: Аякс хет-триком Кудуса розбив команду українця, Коваль пропустив від фарерців