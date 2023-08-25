Богдан Михайліченко лише формально взяв участь у переможному матчі загребського Динамо. Українець вийшов на 89-й хвилині замість героя зустрічі Іванушеца, який оформив гол+пас. Динамо здолало празьку Спарту та зробило заявку на груповий етап.

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Ігор Пластун відсидів у запасі весь матч Лудогорця з Аяксом. За відсутності українця з болгарської оборони просто знущалися. Кудус, якого все літо торгують клуби АПЛ, відзначився хет-триком. Найкрасивішим був перший гол.

MOHAMMED KUDUS (2000) WITH A LOVELY FINISH FOR THE OPENER!pic.twitter.com/aK3Iq6hEza — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2023

Максим Коваль пропустив від головної сенсації цього євросезону. Фарерський Клаксвік наробив галасу в Лізі чемпіонів, а тепер ледь не обіграв Шериф. Да Сілва пробив Коваля на початку другого тайму, але Ньйом зрівняв рахунок.

PATRICK DA SILVA HEADS KÍ KLAKSVÍK INTO THE LEAD!!!

LUC KASSI WITH A LOVELY ASSIST!!!

️ @SJTJustThatpic.twitter.com/E0cyVK20uu — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2023

Максим Таловєров зіграв вперше після повернення в ЛАСК. Український захисник вийшов на фінальні 25 хвилин. ЛАСК відразу після його появи пропустив зі стандарту (провини Максима немає), але втримав перемогу над Зріньскі.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Гекен – Абердін – 2:2

Голи: Лаюні, 36, Садік, 69 (пен) – Міовскі, 75, Девлін, 79

Динамо Загреб – Спарта Прага – 3:1

Голи: Шпікіч, 44, Періч, 59, Іванушец, 61 – Крейчі, 39

Лудогорець – Аякс – 1:4

Голи: Вердон, 69 (пен) – Кудус, 16, 18, 50, Броббі, 40

Олімпія – Карабах – 0:2

Голи: Медіна, 32, Андраде, 44

Слован Бр – Аріс – 2:1

Голи: Толіч, 34, Стрелец, 57 – Маямбела, 74

Уніон Сен-Жилуаз – Лугано – 2:0

Голи: Екерт, 8, Терхо, 71

Клаксвік – Шериф – 1:1

Голи: Да Сілва, 52 – Ньйом, 73

ЛАСК – Зріньскі – 2:1

Голи: Жуль, 4, 12 – Білбія, 71

Олімпіакос – Чукарічкі – 3:1

Голи: Ель-Каабі, 3, 40, Фортуніс, 16 – Младіновіч, 90+2