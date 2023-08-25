Ліга Європи: Аякс хет-триком Кудуса розбив команду українця, Коваль пропустив від фарерців
Плей-офф кваліфікації Ліги Європи подарував низку яскравих матчів. Аякс влаштував побиття суперника.
Богдан Михайліченко лише формально взяв участь у переможному матчі загребського Динамо. Українець вийшов на 89-й хвилині замість героя зустрічі Іванушеца, який оформив гол+пас. Динамо здолало празьку Спарту та зробило заявку на груповий етап.
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Ігор Пластун відсидів у запасі весь матч Лудогорця з Аяксом. За відсутності українця з болгарської оборони просто знущалися. Кудус, якого все літо торгують клуби АПЛ, відзначився хет-триком. Найкрасивішим був перший гол.
Максим Коваль пропустив від головної сенсації цього євросезону. Фарерський Клаксвік наробив галасу в Лізі чемпіонів, а тепер ледь не обіграв Шериф. Да Сілва пробив Коваля на початку другого тайму, але Ньйом зрівняв рахунок.
Максим Таловєров зіграв вперше після повернення в ЛАСК. Український захисник вийшов на фінальні 25 хвилин. ЛАСК відразу після його появи пропустив зі стандарту (провини Максима немає), але втримав перемогу над Зріньскі.
Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, перші матчі
Гекен – Абердін – 2:2
Голи: Лаюні, 36, Садік, 69 (пен) – Міовскі, 75, Девлін, 79
Динамо Загреб – Спарта Прага – 3:1
Голи: Шпікіч, 44, Періч, 59, Іванушец, 61 – Крейчі, 39
Лудогорець – Аякс – 1:4
Голи: Вердон, 69 (пен) – Кудус, 16, 18, 50, Броббі, 40
Олімпія – Карабах – 0:2
Голи: Медіна, 32, Андраде, 44
Слован Бр – Аріс – 2:1
Голи: Толіч, 34, Стрелец, 57 – Маямбела, 74
Уніон Сен-Жилуаз – Лугано – 2:0
Голи: Екерт, 8, Терхо, 71
Клаксвік – Шериф – 1:1
Голи: Да Сілва, 52 – Ньйом, 73
ЛАСК – Зріньскі – 2:1
Голи: Жуль, 4, 12 – Білбія, 71
Олімпіакос – Чукарічкі – 3:1
Голи: Ель-Каабі, 3, 40, Фортуніс, 16 – Младіновіч, 90+2