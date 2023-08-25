Полузащитник Аякса Мохаммед Кудус в ближайшее время должен оказаться в английской Премьер-лиге.

Кудус станет игроком Вест Хэма, сообщает Фабрицио Романо. "Молотки" уже достигли устной договоренности с Аяксом по трансферу ганца.

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Кудус обойдется Вест Хэму в 45 млн евро. Амстердамцы также получат процент от дальнейшего перехода Мохаммеда. Контракт Кудуса с Вест Хэмом рассчитан на 5 лет, а уже в субботу игрок пройдет медицинское обследование.

К слову, ганец результативно проводит этот сезон за Аякс: 4 гола и ассист в 3 матчах. В прошлой кампании Кудус за 42 поединка отметился 18 голами и 7 результативными передачами.

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