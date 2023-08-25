Ганський універсал Аякса Мохаммед Кудус готується до трансферу в АПЛ.

Кудус оформив хет-трик у ворота Лудогорця у матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Завдяки цьому Аякс здобув виїзну перемогу над командою Пластуна, який просидів 90 хвилин у запасі.

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Після фінального свистка Кудус сказав журналістам: "Думаю, це мій останній матч за Аякс. Але подивимось, що станеться найближчими днями. Переговори тривають. Чекаємо, як все вирішиться".

Мохаммеда все літо намагаються підписати клуби АПЛ, зокрема Челсі та Брайтон. Найближчий до успіху Вест Хем, який пропонує Аяксу 38 мільйонів фунтів. "Вест Хем? Хороший клуб!" – додав вчора ганець.

У минулому сезоні Кудус відіграв за Аякс 42 матчі, відзначився 18 голами та 7 асистами. Особливо яскраво хавбек виступив на груповому етапі ЛЧ – 4+2 у 6 турах.