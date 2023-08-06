Астон Вілла отримала запит про трансфер півзахисника Філіппе Коутінью від клубу з Катару і зараз роздумує над пропозицією. Про це пише італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Також повідомляється, що до 31-річного бразильця раніше виявляли інтерес команди із Саудівської Аравії.

Коутінью – екс-гравець Інтера, Ліверпуля, Барселони та Баварії, з січня 2022-го грає за Астон Віллу. Минулого літа бірмінгемський клуб викупив його контракт у Барселони. У сезоні 2022/23 Коутінью зіграв за "вілланів" 22 матчі, забив 1 гол. Із лютого не грав через травму.