Півзахисник Марселя Руслан Маліновський може покинути клуб вже цього літа. Українець не входить у плани головного тренера провансальців Марселіно Гарсії Тораля – у клубі відверто роздратовані тим, що 30-річний гравець досі не адаптувався у французькій команді.

Маліновський може перейти в середняк Серії А на місце росіянина

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, на Руслана претендує Торіно, який готовий взяти гравця в оренду з правом викупу. Однак, до конкретики від "биків" поки не дійшло. Натомість активність щодо Маліновського проявив інший клуб.

За повідомленням Footmercato, бачити у своєму складі українця хоче Бешикташ. Бронзовий призер турецької Суперліги надіслав Марселю першу офіційну пропозицію щодо трансферу і чекає на відповідь.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця у 15 млн євро.

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