Звезда АПЛ заинтересовал клуб из Катара – футболист был лидером Ливерпуля и провалился в Барселоне
06:00 - Читати українською
Бразилец Филиппе Коутинью может поехать играть в чемпионат Катара
Астон Вилла получила запрос о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо от клуба из Катара и сейчас раздумывает над предложением. Об этом пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
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Также сообщается, что к 31-летнему бразильцу ранее проявляли интерес команды из Саудовской Аравии.
Коутиньо – экс-игрок Интера, Ливерпуля, Барселоны и Баварии, с января 2022 года играет за Астон Виллу. Минувшим летом бирмингемский клуб выкупил его контракт у Барселоны. В сезоне 2022/23 Коутиньо сыграл за "вилланов" 22 матча, забил 1 гол. С февраля не играл из-за травмы.
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