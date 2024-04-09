У домівку шведського нападника проникли грабіжники. Як повідомляє The Sun, інцидент стався за 48 годин до гостьового матчу проти Фулхема в АПЛ (1:0).

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Грабіжники ввечері проникли в будинок Александра Ісака через задній вхід. Наразі невідомо, чи був форвард або хтось із його сім'ї вдома в цей час і що саме було викрадено. Поліцейські підтвердили, що було викрадено машину футболіста, яку пізніше було знайдено кинутою неподалік від будинку, але відшукати грабіжників поки що не вдалося.

Три місяці тому будинок його партнера по команді Жоелінтона, розташований за півтора кілометра від будинку Ісака, також пограбували.

Раніше гравці збірної Англії Джек Гріліш та Рахім Стерлінг стали жертвами так званих "банд гостьових ігор", які грабують будинки, поки футболісти грають на виїзді.

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