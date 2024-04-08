У віці 77 років помер Джо Кіннір, інформує BBC. З 2015-го його життя було затьмарене деменцією.

Помер колишній форвард Манчестер Сіті та збірної Англії – він вигравав Кубок європейських чемпіонів

Уродженець Дубліна дебютував за першу команду Тоттенхема у 1965 році і затримався на десять сезонів. Захисник провів за "шпор" 258 матчів, ставши частиною одного з найуспішніших періодів в історії клубу (Кубок УЄФА-1972, Кубок Англії, два Кубки ліги і Суперкубок Англії). Після лондонців Кіннір відбігав всього один сезон за Брайтон, повісивши бутси у 29 років. У складі збірної Ірландії провів 26 матчів.

Не менш насиченою виявилася тренерська кар'єра Кінніра – збірні Індії, Непалу, "Божевільна банда" Вінні Джонса у Вімблдоні, Лутон, Ноттінгем Форест, Ньюкасл. У сезоні 1993/94 ірландець привів Вімблдон до сенсаційного шостого місця в АПЛ, за що отримав нагороду "менеджер року". У Ньюкаслі справи йшли не так добре – Кіннір вимушено замінив Кевіна Кігана і на першій прес-конференції облаяв журналістів (нарахували понад 50 матюків). Також Джо мав проблеми зі серцем, через що кілька разів призупиняв кар'єру.

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