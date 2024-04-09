В дом шведского нападающего проникли грабители. Как сообщает The Sun, инцидент произошел за 48 часов до гостевого матча против Фулхэма в АПЛ (1:0).

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Грабители вечером проникли в дом Александра Исаака через задний вход. Пока неизвестно, был ли форвард или кто-то из его семьи дома в это время и что именно было похищено. Полицейские подтвердили, что была похищена машина футболиста, которая позже была найдена брошенной неподалеку от дома, но отыскать грабителей пока не удалось.

Три месяца назад дом его партнера по команде Жоэлинтона, расположенный в полутора километрах от дома Исака, также ограбили.

Ранее игроки сборной Англии Джек Грилиш и Рахим Стерлинг стали жертвами так называемых "банд гостевых игр", которые грабят дома, пока футболисты играют на выезде.

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