Вірити у себе і наполегливо працювати треба завжди – доведено Ніком Поупом. Унікальна історія воротаря Ньюкасла, який нещодавно зіткнувся з черговими випробуваннями.

Футбол варто обожнювати не лише за перемоги і красиві голи. Тут трапляються такі життєві сюжети, яким позаздрять навіть голлівудські сценаристи. Шлях Ніка Поупа на вершину – один із таких. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про кіпера Ньюкасла, який у 31 рік дебютував у Лізі чемпіонів.

19 вересня 2023-го Ньюкасл оформив великий камбек. "Сороки" повернулися на груповий етап ЛЧ після 20-річної паузи. Головним героєм зустрічі на Сан-Сіро став дебютант Ліги чемпіонів Нік Поуп. Воротар гостей парирував шість ударів протягом перших 20 хвилин матчу. А загалом Поуп оформив вісім сейвів (сім з них до перерви, що дозволило Мілану встановити клубний рекорд за кількістю ударів у площину протягом тайму).

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"Нік був видатним, – захоплювався своїм підопічним Едді Хау. – Не так багато воротарів здатні на такі сейви, а його передачі під тиском були прекрасними. Він зробив дуже багато для гри "на нуль", як і наша лінія оборони".

Після магічної ночі на Сан-Сіро воротар Ньюкасла відіграв у турнірі ще чотири поєдинки, у яких пропустив п’ять м’ячів. Але навіть за таких обставин Поуп все ще перебуває у топі воротарів турніру за кількістю сейвів. Загалом у Ніка 26 парируваних ударів – кращий показник лише у шести голкіперів. Це при тому, що лідер ЛЧ Алекс Мерет з 32 сейвами зіграв на три матчі більше.

Виступ Поупа в Лізі чемпіонів – своєрідний тизер його кар'єри. Хлопець, котрий перебував на футбольному дні став одним із найбільш обговорюваних воротарів Англії. Лише винятки із правил можуть повторити цей шлях.

Нік з дитинства марив футболом і своїм улюбленим клубом. Іпсвіч був для нього усім. Хлопець змалечку мріяв захищати ворота "синіх", проте у 16 років він виявився непотрібним Іпсвічу.

То були кілька днів, які вмістили у собі багато сліз. Це був важкий момент мого життя, адже я провів у клубі шість років. Це стало частиною мого життя день у день, тиждень у тиждень, – ділився спогадами Поуп.

В інтерв’ю для The Athletic батько Ніка, Девід Поуп, розповідав, що рішення Іспвіча було певною мірою прогнозованим, але від цього не менш болісним для сім’ї. Нік та його старший брат Джош (також воротар) відвідували усі матчі Іпсвіча, а глава сімейства володів абонементом на Портман-роуд протягом 42 років.

Нік не знайшов інших варіантів для належного розвитку, тож подався у Бері Таун, команду з непрофесійної Non-League (це не валлійські старі знайомі Динамо). Про великий футбол тоді ніхто не думав, тож хлопець зосередився на навчанні у коледжі, влаштувався продавцем у магазин одягу Next та працював молочником у своєму рідному місті Сохем, Кембриджшир. Так, Нік просто розвозив молоко.

Мій день розпочинався о 4-й ранку. Я не отримував великої зарплатні – лише кілька фунтів на тиждень. Але це дозволило мені зіграти 150 матчів за три роки – такий показник неможливий в академічному футболі. Завдяки цьому я потрапив у чоловічу гру в юному віці. Це дало мені трамплін і допомогло зростати як футболісту. Я наче отримав ковток свіжого повітря. Не зрозумійте мене неправильно, я був спустошений, але це дало мені поштовх і змусило змінити моє життя.

Долучився до прогресу молодого кіпера Річард Вілкінс, тренер Бері Таун. "Сила його удару була дуже поганою. Нік ледве міг вибити м'яч зі штрафного майданчика. Ми над цим інтенсивно працювали, і тепер він вибиває м’яч далеко. Деяких хлопців виганяють з команди у 16 років, і їхня футбольна кар'єра йде неправильним шляхом. Та Нік продовжував вчитися, наполегливо працювати. Він хотів грати на найвищому рівні і просто вірив у себе", – пояснював Вілкінс секрет успіху підопічного.

Поуп добряче занурився у трясовину англійського футболу і грав на сільських стадіонах. "Думаю, це був сьомий дивізіон. Якщо чесно, деякі місця ви можете навіть не знайти на карті. Наші матчі відвідували десятеро людей і собака", – у цих словах Ніка відчувається увесь антураж футбольного підземелля.

Мине кілька років і Нік дебютує за збірну Англії та потрапить у заявку на чемпіонат світу. Восени 2022-го Поуп помилився у матчі Ліги націй проти Німеччини (3:3). "Очевидно, це не був ідеальний виступ, але це частина роботи воротаря. Після тієї гри я отримав кілька смс, і складалося враження, наче хтось помер, утім я сприймаю це інакше", – казав воротар.

2011-го Поуп витягнув щасливий квиток, коли у низинах англійського футболу його помітили представники Чарльтона. Утім Ніку ніхто не гарантував місця у складі. Тож йому довелося піти в оренду. У багато оренд.

"Чарльтон віддавав мене в оренду шість чи сім разів: Йорк Сіті, Бері, Веллінг Юнайтед… Це подорож, якою я справді неймовірно пишаюся. Оренди були дуже корисними і допомогли мені на шляху до Прем’єр-ліги. Я вдосконалювався там як гравець. Мені довелося виступати у командах з різним стилем футболу і це чудова освіта", – запевняє Нік Поуп.

Стабільність у кар’єрі воротаря з’явилася 2016-го, коли він перебрався у Бернлі. Хтозна, якою була б наступна зупинка Поупа, якби не травма колеги Тома Хітона. Дублер скористався своїм шансом, видав чотири топові сезони в АПЛ і заслужено пішов на підвищення в Ньюкасл за 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Коли Поуп отримав винагороду за старання, встановив низку рекордів, завоював серця вболівальників, зіграв у Лізі чемпіонів, на його шляху виникло чергове випробування. Серія травм залишила Ніка без футболу на півроку – цього сезону він більше не зіграє. Невдовзі йому виповниться 32, а попереду буде важкий етап набору оптимальної форми та боротьба за місце у складі. Проте, знаючи, які перешкоди Нік Поуп долав у минулому, списувати його надто рано. Цей хлопець вибирався і не з таких складних ситуацій.