Останні кілька тижнів перетворилися для Рішарлісона на суцільне пекло.

Нападник Тоттенхема провалив минулий сезон, слабко почав новий, а тепер став посміховиськом ще й у збірній Бразилії.

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Попри клубні проблеми головний тренер "селесао" Фернандо Дініз випустив Рішарлісона у старті на матч відбору ЧС-2026 проти Болівії. Бразильці розірвали суперника з рахунком 5:1, а майже вся атакувальна ланка відзначилася результативними діями.

Чужим на цьому святі виявився якраз Рішарлісон, який отримав найгіршу оцінку в команді і вкотре продемонстрував дива марнотратства. Особливо розчарував момент в дебюті другого тайму, коли форвард Тоттенхема прибрав захисника, але з лінії воротарського майданчика примудрився вліпити значно вище над поперечиною.

He thought he was Gabriel Jesus pic.twitter.com/M9JVDcyNHl — S (@scrapytweets) September 9, 2023

Дініз не витримав і незабаром зняв горе-снайпера. Рішення тренера настільки засмутило Рішарлісона, що той заплакав на лаві запасних. 13 вересня у грі проти Перу місце на вістрі атаки Бразилії може отримати Кунья або Жезус.

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