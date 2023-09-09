Последние несколько недель превратились для Ришарлисона в сплошной ад.

Нападающий Тоттенхэма провалил прошлый сезон, слабо начал новый, а теперь стал посмешищем еще и в сборной Бразилии.

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Несмотря на клубные проблемы, главный тренер "селесао" Фернандо Диниз выпустил Ришарлисона в старте на матч отбора ЧМ-2026 против Боливии. Бразильцы разорвали соперника со счетом 5:1, а почти все атакующее звено отметилось результативными действиями.

Чужим на этом празднике оказался как раз Ришарлисон, получивший худшую оценку в команде и в очередной раз продемонстрировавший чудеса расточительства. Особенно разочаровал момент в дебюте второго тайма, когда форвард Тоттенхэма убрал защитника, но с линии вратарской умудрился влепить гораздо выше над перекладиной.

He thought he was Gabriel Jesus pic.twitter.com/M9JVDcyNHl — S (@scrapytweets) September 9, 2023

Диниз не выдержал и вскоре снял горе-снайпера. Решение тренера настолько расстроило Ришарлисона, что тот заплакал на скамейке запасных. 13 сентября в игре против Перу место на острие атаки Бразилии может получить Кунья или Жезус.

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