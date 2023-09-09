У Південній Америці стартувала боротьба за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Про перші матчі латиноамериканських збірних читайте на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 1-й тур

Бразилія – Болівія – 5:1

Голи: Родріго, 24, 53, Рафінья, 47, Неймар, 61, 90+3

Нереалізований пенальті: Неймар, 17

Уругвай – Чилі – 3:1

Голи: де ла Крус, 38, 71, Вальверде, 45+2 – Відаль, 74

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Бразилія ефектно розгромила Болівію. Поєдинок розпочався з фіаско для Неймара, який на 17-й хвилині не зумів реалізувати пенальті. Все ж на перерву "селесао" пішли перемагаючи – Родріго забив в середині тайму. Після відпочинку Рафінья подвоїв перевагу бразильців, а Родріго оформив дубль. Згодом Неймар реабілітувався, забивши двічі і ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Гол престижу на рахунку Віктора Абрего.

У ще одному матчі Уругвай переміг Чилі. Ніколас Де Ла Крус записав до свого доробку дубль та результативний асист, ще один гол уругвайців оформив Вальверде. Артуро Відаль зумів врятувати Чилі від розгрому м'ячем наприкінці зустрічі.