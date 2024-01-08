Валенсія дотиснула Картахену у матчі 1/16 Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Валенсія повністю провалила перший тайм, програючи найгіршій команді Сегунди з рахунком 0:1. По перерві Рубен Бараха активно випускав нових гравців – Яремчук, Канос, Гайя, 16-річний дебютант-рекордсмен Оторбі.

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Саме "джокери" вирвали для левантійців путівку у наступний етап. Канос розкішно пробив з-за меж карного майданчика, а хитра подача Гайї встановила остаточні 2:1 в другому екстратаймі. Забити міг і Яремчук, якби на 90+3-й краще підлаштувався під крос Каноса.