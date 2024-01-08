Валенсия полностью провалила первый тайм, проигрывая худшей команде Сегунды со счетом 0:1. После перерыва Рубен Бараха активно выпускал новых игроков – Яремчук, Канос, Гайя, 16-летний дебютант-рекордсмен Оторби.

Яремчук с Валенсией избежали позора в Кубке – 75 минут большинства против дна Сегунды, рекордный дебютант, красивые голы

Именно "джокеры" вырвали для левантийцев путевку в следующий этап. Канос роскошно пробил из-за пределов штрафной, а хитрая подача Гайи установила окончательные 2:1 во втором экстратайме. Забить мог и Яремчук, если бы на 90+3 лучше подстроился под кросс Каноса.