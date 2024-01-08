Испорченный момент Яремчука в видеообзоре матча Картахена – Валенсия – 1:2
00:45 - Читати українською
Валенсия дожала Картахену в матче 1/16 Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор встречи.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
Валенсия полностью провалила первый тайм, проигрывая худшей команде Сегунды со счетом 0:1. После перерыва Рубен Бараха активно выпускал новых игроков – Яремчук, Канос, Гайя, 16-летний дебютант-рекордсмен Оторби.
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Именно "джокеры" вырвали для левантийцев путевку в следующий этап. Канос роскошно пробил из-за пределов штрафной, а хитрая подача Гайи установила окончательные 2:1 во втором экстратайме. Забить мог и Яремчук, если бы на 90+3 лучше подстроился под кросс Каноса.
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