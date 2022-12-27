Защитник Арсенала Александр Зинченко после победы над Вест Хэмом встретил живую легенду "канониров"

В подтрибунном помещении Зинченко сфотографировался с одним из символов Арсенала – бывшим тренером Арсеном Венгером.

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Украинец опубликовал фотографию в своем Instagram, подписав ее "Живая легенда". В комментариях же начали шутить, что на фото две легенды, или "легенда и Арсен Венгер".

Добавим, что Зинченко вышел на замену в поединке 17-го тура АПЛ против Вест Хэма на 73 минуте, помог Арсеналу одержать победу. Пока "канониры" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 40 пунктов.

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