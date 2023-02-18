Зінченко зупинився погратись з хлопчиком на вулиці, а той його присоромив – відео курйозу стало вірусним
Захисник Арсенала Олександр Зінченко подарував неймовірні емоції хлопчику.
Хлопчик жонглював м’ячем на вулиці та записував відео. У цей час поряд проходили футболісти лондонського Арсенала. Олександр Зінченко вирішив зупинитися та погратися з хлопцем.
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В підсумку захисник "канонірів" пропустив м’яча між ніг. Цей ефектний момент зафіксувала камера. Після цього Олександр обійняв хлопчика і продовжив свою прогулянку з командою. Відео швидко стало вірусним у соцмережах, на момент виходу новини лише у Twitter ролик переглянули 700 тисяч разів.
Нагадаємо, Олександр Зінченко в цьому сезоні АПЛ зіграв в 15 матчах за Арсенал. Українець відзначився однією результативною передачею.
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