"Наскільки важливі для прогресу Зінченко, Жезус та Жоржінью? Нам потрібні гравці з таким досвідом, які можуть направляти, заспокоювати та показувати молодим гравцям шлях, як це зробити. Ось про що ми говоримо.

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Якщо ви хочете виграти лігу, ви повинні копати глибоко. Іноді ви програєте один або два матчі, іноді ви заслужите перемогу, іноді вам доведеться виграти на 96-й хвилині, іноді вам доведеться грати з 10 гравцями. Ви повинні грати в багатьох різних контекстах", – цитує Артету football.london.

Нагадаємо, Арсенал не знав смаку перемог в останніх трьох матчах. Вже сьогодні лондонці матимуть можливіть виправити становище – на виїзді вони зустрінуться з Астон Віллою в рамках 24-го туру АПЛ. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.

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