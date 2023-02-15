Головні претенденти на чемпіонський титул Англії перебувають не в найкращому стані. Останнім часом і Арсенал, і Манчестер Сіті зазнали кількох невдач. "Каноніри", які випереджали команду Гвардіоли на 3 очки при наявності гри в запасі, не виграли у останніх трьох матчах. Спершу Арсенал вилетів від Ман Сіті в Кубку Англії, після чого вже в рамках чемпіонату програв Евертону та не втримав перемогу над Брентфордом, пропустивши вирішальний гол не без помилки суддівської бригади, яку пізніше офіційно визнали навіть в АПЛ.

Що стосується Манчестер Сіті, то команда Пепа Гвардіоли впродовж останнього місяця вже програла двом серйозним суперникам на виїзді – Ман Юнайтед та Тоттенхему. Щоправда, перемога на Емірейтс дозволяла "блакитним" зрівнятися за очками з Арсеналом і обійти його завдяки кращій різниці голів. Відповідно, "містяни" мали шанс бодай тимчасово, але все ж вперше за кілька місяців захопити лідерство в АПЛ.

Зінченко прилаштував українських футболістів у Манчестер Сіті

У Ман Сіті була під питанням участь Ерлінга Холанда, однак найкращий бомбардир чемпіонату встиг відновитися. Гвардіола вирішив відмовитися від традиційних вінгбеків, випустивши лише трьох центральних – Вокера, Діаша та Аке. У півзахисті вийшли Бернарду, Родрі, Гюндоган та де Брюйне, тріо нападу сформували Холанд, Гріліш та Марез. У Арсенала замість травмованого Партея вийшов Жоржінью, для якого це був дебют у старті. Томіясу на правому фланзі захисту змінив Вайта. Решта – все прогнозовано. Зінченко теж отримав своє місце у старті.

"Містяни" останнім часом стали дуже незручним суперником для Арсенала. Так, Хосеп Гвардіола в АПЛ ще не програвав "канонірам", вигравши 11 матчів із 12-ти. Взагалі, останні 10 поєдинків Прем'єр-ліги завершилися перемогою Сіті – найгірша серія Арсенала проти одного суперника.

Перша спроба за Арсеналом. Нкетія увійов у штрафний, його удар заблокували. М'яч відскочив до Джаки, який пробив вище. Гості відповіли проривом з лівого флангу Зінченка – українець дав проскочити Холанду, той віддав на Мареза, простріл якого перервав Жоржінью. Зінченко на старті матчу більше грав у центрі, поруч із Жоржінью, а в одному з епізодів ефектно отримав поміж ніг від Гріліша, який розігнав чергову атаку "містян". На лівому фланзі навіть частіше діяв Граніт Джака, ніж представник збірної України. У Сіті позицію лівого оборонця закривав... Бернарду Сілва. Катастрофа на цій позиції у Гвардіоли після відходу Зінченка і Канселу.

Нкетія вирвався на ударну позицію після вчасно пасу Жоржінью – не менш вчасний блок Діаша дозволив Сіті уникнути проблем. Зінченко зірвав овації трибун, вибивши м'яч з-під ніг Холанда. Майже нічого не дозволяють норвезькому бомбардиру, який поки провалює виїзні матчі проти топ-суперників – нуль голів у 4-х поєдинках.

Зінченко ледь не став автором асисту. Олександр розкішно навісив на Нкетію, який не влучив у кут з лінії воротарського! І практично тут же забив Ман Сіті. Перший же удар у площину став гольовим. На 24-й хвилині Томіясу провалився, невдало віддавши на голкіпера у боротьбі з Грілішем – вийшов ідеальний пас на де Брюйне, який перекинув Ремсдейла і відкрив рахунок!

Японець міг швидко виправитися за свою результативну помилку. Томіясу забули на 11-ти метрах, але удар правого латераля вийшов невдалим. Сака отримав м'яч у штрафному і замість удару вирішив обіграти всіх – незрозуміле рішення лідера Арсенала.

Вокер отримав жовту на рівному місці – повернення у гру без дозволу арбітра. Згадався Денис Гармаш і славнозвісний "бенефіс" Юрія Вакса на Донбас-Арені. На 39-й хвилин Ентоні Тейлор призначив пенальті у ворота Ман Сіті. Едерсон, який вже мав жовту, сфолив проти Нкетії. Обійшлося без вилучення, а 11-метровий пішов бити Букайо Сака. Сьомий номер Арсенала все виконав влучно – 1:1. Дуже важливий гол "канонірів", які відігралися ще до перерви.

Гостріше грав Арсенал до перерви, але пропустив після єдиної грубої помилки в захисті. Але й забив, зрештою, з єдиного удару в площину, і міг піти на перерву, програючи. Родрі відірвався від Зінченка після подачі зі штрафного і пробив у поперечину. Українець може занести перший тайм до свого активу – дуже солідні 45 хвилин (51 з компенсованим).

Oleksandr Zinchenko's stats against Manchester City in the first half:



Touches: 34

Accurate passes: 18/23 (78%)

Ground duels (won): 2/2

Crosses (acc.): 1/2

Big chances created: 1

Key passes: 1

Interceptions: 1

Tackles: 1

Dribble attempts (succ.): 1/1#ARSMCI pic.twitter.com/ulslFYGpQ9 — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 15, 2023

На старті другого таймі пішли пристрасті. Де Брюйне відштовхнув Артету в технічній зоні – врятувало втручання асистента тренера Арсенала. Нкетія трохи не встиг до м'яча після удару Жоржінью – Едерсон забрав м'яч. На 57-й хвилині Ман Сіті заробив пенальті – жахливо зіграв Габріел, який спершу програв силову боротьбу Холанду, після чого ще й завалив норвежця. Величезне щастя Арсенала і Габріела зокрема, що VAR побачив крихітний офсайд у Ерлінга.

Значно частіше почали помилятися "каноніри". Після однієї з таких помилок Холанд ледь не вибіг віч-на-віч. Нкетія міг залишити господарів у меншості – груба накладка проти Діаша. Ентоні Тейлор обмежився жовтою, а нападник ледь не вивів Арсенал вперед після прострілу Томіясу.

Знову щастить Арсеналу. Хаос у штрафному Ремсдейла завершився виносом Жоржінью майже з лінії воріт. Зінченко ледь не "привіз". Українець на рівному місці віддав на Бернарду, той – на Холанда, який не зміг пробити Ремсдейла. Солідно так "поплили" підопічні Артети.

Довго так щастити Арсеналу на могло. На 72-й черговий провал завершився пропущеним голом. Габріел обрізався в центрі поля, м'яч опинився в Холанда, який розігнав контратаку. Ерлінг віддав на Гюндогана, той продовжив на Гріліша, який ударом повз Ремсдейла знову вивів гостей вперед.

Артета кинув у бій Троссара. Бельгієць, як і у грі з Брентфордом, міг стати джокером. Леандро обігрався з Зінченком і впав після контакту з Вокером. Без пенальті, попри апеляції українця.

На 82-й Сіті поставив крапку. Знову помилка Арсенала – Троссар під пресингом втратив м'яч на своїй половині, Родрі віддав на Гюндогана, Ілкай відпасував на де Брюйне, Кевін знайшов Холанда, який з правої поклав у дальній кут. Це все. Холанд нарешті забив на виїзді команді з топ-6. Арсенал "поплив" ще після другого пропущеного, і виглядав приреченим.

У підсумку, 1:3 – Манчестер Сіті показово покарав господарів за кричущі помилки. Арсенал продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до трьох матчів і віддав команді Гвардіоли проміжне перше місце. Так, у лондонців ще є гра в запасі, але психологічний настрій тепер на боці "містян". Багато хто місяць тому вже віддав команді Артети чемпіонство, а все тільки починається. Ман Сіті спершу вибив "канонірів" з Кубка, а тепер підтвердив статус незручного суперника і в чемпіонаті. Від ще донедавна великого гандикапу Арсенала, по суті, нічого не залишилося.