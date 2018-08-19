Зінченко знову не потрапив у заявку Манчестер Сіті – цього разу на матч із Хаддерсфілдом

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вчергове залишився поза заявкою на матч. Українця не буде і в матчі проти Хаддерифілда.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 2 туру АПЛ проти Хаддерсфілда.

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Український хавбек Олександр Зінченко знову не потрапив у список. Цього сезону він не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах "містян" і навіть жодного разу не опинився в заявці.

Раніше повідомлялось про інтерес до Олександра зі сторони Вулверхемптона, але він відмовився переїжджати на "Молінью".

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