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Зінченко знову не потрапив у заявку Манчестер Сіті – цього разу на матч із Хаддерсфілдом

14:49 315 Читать на русском
Зінченко знову не потрапив у заявку Манчестер Сіті – цього разу на матч із Хаддерсфілдом
Олександр Зінченко / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вчергове залишився поза заявкою на матч. Українця не буде і в матчі проти Хаддерифілда.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 2 туру АПЛ проти Хаддерсфілда.

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Український хавбек Олександр Зінченко знову не потрапив у список. Цього сезону він не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах "містян" і навіть жодного разу не опинився в заявці.

Раніше повідомлялось про інтерес до Олександра зі сторони Вулверхемптона, але він відмовився переїжджати на "Молінью".

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Англія2 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хаддерсфілд: Неділя 19 серпня 2018

Манчестер Сіті

live 39'
3 : 0
Хаддерсфілд
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