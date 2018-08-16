Зінченко все ще може покинути Манчестер Сіті – Бетіс та Жирона претендують на українця

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Іспанії. У послугах українця зацікавлені Бетіс та Жирона.

Бетіс та Жирона проявляють інтерес до хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Обидва клуби хочуть орендувати 21-річного українця, повідомляє Football Espana з посиланням на Sevilla Info.

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Агент Зінченка вже начебто відвідав Іспанію та провів перемовини з керівництвом Бетіса. Раніше вже повідомлялось про інтерес Жирони до українського півзахисника.

До слова, трансферне вікно в Іспанії відчинене до 31 серпня включно, тоді як в Англії клуби можуть лише відпускати гравців. Сам Зінченко нещодавно відмовився переходити у Вулверхемптон та не потрапив у заявку Ман Сіті на матчі з Челсі та Арсеналом.

Слід зазначити, що Бетіс гратиме в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.