"Містяни" більше не збираються продавати жодного футболіста першої команди Арсеналу, стверджує Football Insider.

"Зінченко та Жезус будуть життєво важливі для нас": легенда Арсенала розраховує на чемпіонський досвід новачків

Влітку чемпіони Англії безтурботно відпустили Зінченка і Жезуса на Емірейтс, радіючи заробленим 75 мільйонам фунтів. Втім, саме Арсенал став головним конкурентом Ман Сіті у боротьбі за чемпіонство – перед перервою на ЧС-2022 перевага "канонірів" зросла до 5 очок. Гвардіола та керівництво манкуніанців добре засвоїли урок, тому більше не будуть підсилювати прямих опонентів.

Нагадаємо, у першій частині сезону Зінченко провів за Арсенал 9 матчів та оформив один асист. Статистика Жезуса – 5+7 у 20 поєдинках.

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