Зінченко змусив Ман Сіті накласти вето на трансфери в Арсенал – "містяни" шкодують про свою літню необачність
Манчестер Сіті переглянув своє ставлення до продажу гравців прямим конкурентам.
"Містяни" більше не збираються продавати жодного футболіста першої команди Арсеналу, стверджує Football Insider.
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Влітку чемпіони Англії безтурботно відпустили Зінченка і Жезуса на Емірейтс, радіючи заробленим 75 мільйонам фунтів. Втім, саме Арсенал став головним конкурентом Ман Сіті у боротьбі за чемпіонство – перед перервою на ЧС-2022 перевага "канонірів" зросла до 5 очок. Гвардіола та керівництво манкуніанців добре засвоїли урок, тому більше не будуть підсилювати прямих опонентів.
Нагадаємо, у першій частині сезону Зінченко провів за Арсенал 9 матчів та оформив один асист. Статистика Жезуса – 5+7 у 20 поєдинках.
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