"Горожане" больше не собираются продавать ни одного футболиста первой команды Арсеналу, утверждает Football Insider.

"Зинченко и Жезус будут жизненно важны для нас": легенда Арсенала рассчитывает на чемпионский опыт новичков

Летом чемпионы Англии беззаботно отпустили Зинченко и Жезуса на Эмирейтс, радуясь заработанным 75 миллионам фунтов. Впрочем, именно Арсенал стал главным конкурентом Ман Сити в борьбе за чемпионство – перед перерывом на ЧМ-2022 преимущество "канониров" выросло до 5 очков. Гвардиола и боссы манкунианцев хорошо усвоили урок, поэтому больше не будут усиливать прямых оппонентов.

Напомним, в первой части сезона Зинченко провел за Арсенал 9 матчей и оформил один ассист. Статистика Жезуса – 5+7 в 20 поединках.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі