"Зінченко та Жезус будуть життєво важливі для нас": легенда Арсенала розраховує на чемпіонський досвід новачків
Колишній форвард Арсенала та збірної Англії Іан Райт відзначив фактор Олександра Зінченка та Габріела Жезуса, які звикли перебувати на вершині АПЛ.
"Їх обов'язково треба враховувати. З цього моменту Зінченко та Жезус будуть життєво важливі для нас, адже вони знають, як це – лідирувати з 5 очками переваги.
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Вони добре знають, що ти маєш робити у наступній грі. Команда Манчестер Сіті, яку ми бачили протягом багатьох років, та чемпіонський Ліверпуль – вони робили саме те, що мали зробити", – цитує Райта HITC.
Нагадаємо, Арсенал пішов лідером АПЛ на паузу через чемпіонат світу. В останньому турі Ман Сіті програв Брентфорду і дозволив відірватися "канонірам", які спокійно здолали Вулверхемптон. Зінченко та Жезус виграли минулий чемпіонат з "містянами", а влітку переїхали в Лондон.
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