Колишній форвард Арсенала та збірної Англії Іан Райт відзначив фактор Олександра Зінченка та Габріела Жезуса, які звикли перебувати на вершині АПЛ.

"Їх обов'язково треба враховувати. З цього моменту Зінченко та Жезус будуть життєво важливі для нас, адже вони знають, як це – лідирувати з 5 очками переваги.

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Вони добре знають, що ти маєш робити у наступній грі. Команда Манчестер Сіті, яку ми бачили протягом багатьох років, та чемпіонський Ліверпуль – вони робили саме те, що мали зробити", – цитує Райта HITC.

Нагадаємо, Арсенал пішов лідером АПЛ на паузу через чемпіонат світу. В останньому турі Ман Сіті програв Брентфорду і дозволив відірватися "канонірам", які спокійно здолали Вулверхемптон. Зінченко та Жезус виграли минулий чемпіонат з "містянами", а влітку переїхали в Лондон.

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