"Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу у Манчестер Сіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий.

Зінченко став лідером АПЛ за несподіваним показником

Я багато разів говорив, що якщо одного разу покину Ман Сіті, то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером – з ним. Коли Артета запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до Арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене. Розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов", – цитує Зінченка ArsenalBuzz.

Нагадаємо, Олександр перейшов в Арсенал у липні 2022 року. Українець обійшовся "канонірам" у 35 мільйонів євро.

Що не так зі статистикою Зінченка, злети і падіння українця – Арсенал крутий, але ризикує віддати золото АПЛ