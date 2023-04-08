"Конечно, я знал Микеля с момента моего перехода в Манчестер Сити. Он знает меня как футболиста и как личность. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня – очень большое.

Зинченко стал лидером АПЛ по неожиданному показателю

Я много раз говорил, что если однажды покину Ман Сити, то останусь в АПЛ только с одним тренером – с ним. Когда Артета пригласил меня, то у нас было несколько разговоров перед присоединением к Арсеналу. Он сказал, что хочет видеть от меня. Рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне понравилось все, вот почему я пришел", – цитирует Зинченко ArsenalBuzz.

Напомним, Александр перешел в Арсенал в июле 2022 года. Украинец обошелся "канонирам" в 35 миллионов евро.

Что не так со статистикой Зинченко, взлеты и падения украинца – Арсенал крут, но рискует отдать золото АПЛ