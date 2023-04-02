Арсенал здобув чергову перемогу в АПЛ та продовжує залишатись одним з головних претендентів на чемпіонство. Втім, не можна забувати про переслідувачів, зокрема, про Манчестер Сіті.

У черговому турі АПЛ лондонський Арсенал продовжив власну переможну ходу по турнірній таблиці. Команда Артети виграє уже у сьомому матчі поспіль, що стало рекордом для іспанця біля крема канонірів.

Перемога над Лідсом (4:1) щоправда не увінчалася черговим яскравим перфомансом від українського універсала Олександра Зінченка, хоча захисник вкотре суттєво впливав на картину гри столичного клубу. Детальніше про гру українця та шанси "канонірів" на чемпіонство дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".