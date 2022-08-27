Олександр Зінченко пропустив поєдинок АПЛ Арсенал – Фулхем, але це не завадило українцю стати одним із героїв вечора.

"Каноніри" вирвали перемогу на останніх хвилинах. Центральний захисник Габріел заштовхав м'яч у ворота Фулхема після подачі кутового. 2:1 – Арсенал зберіг лідерство у Прем'єр-лізі, не втративши жодного очка у чотирьох турах.

Арсенал у вольовому стилі зберіг лідерство в АПЛ – відеоогляд матчу проти Фулхема з рятівним голом на останніх хвилинах

Святкувати переможний гол прибіг Олександр Зінченко, який пропустив матч через проблеми з коліном. Українець вибіг на поле у чорному одязі, який нагадує виїзну форму Арсенала. Вочевидь, саме тому стюард стадіону Емірейтс ледь не припустилася кумедної помилки.

Жінка підбігла до "канонірів", переплутавши Зінченка зі стрікером (фанат, який вибігає на поле під час гри). Лише в останній момент вона усвідомила свою помилку, давши футболістам спокійно відсвяткувати забитий гол.

Звісно, можливо, насправді все було під контролем, але фанати вже винесли свій вердикт. Кадри швидко стали вірусними в соцмережах. Фанати Арсенала захоплюються Зінченком, який дуже швидко став своїм у лондонській команді після переходу з Манчестер Сіті.

Українець вже не вперше розриває соцмережі. Спершу він наробив галасу у Twitter своєю технікою на тренуванні, а минулого тижня порвав фанатів реакцією на гол Саліба у ворота Борнмута.

Арсенал дотиснув Фулхем в емоційному матчі АПЛ – відчутна втрата Зінченка, спокута антигероя дає згадати золоті роки

The steward thought Zinchenko was a pitch invader



pic.twitter.com/46Jv9Su9kx — Funny Football Moments (@FunnyFTMoments) August 27, 2022