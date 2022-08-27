Олександр Зінченко мав традиційно почати у стартовому складі, але в останній момент травмувався. Українця, який дещо розтягнув коліно, вирішили поберегти. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Фулхем на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда українця очолила таблицю, ставши єдиним клубом, що досі не втрачав очок. Фулхем також вразив на старті. "Дачники" не програли жодного разу та посідали 7 місце після 3 туру.

Арсенал – Фулхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Жезус знову зі старту – один з головних персонажів атаки господарів. То сам пристріляється з напівфлангу, то віддасть класний пас на Джаку, якому забракне влучності. Фулхем теж виглядає непогано, хоча суперник моментами володіє м'ячем по 80% часу. За ударами з меж штрафного у перші 20 хвилин 3:2. Команди зовсім не стріляють бездумно здалеку. Центрбек Габріел поборовся перед периметром гостей і віддав майже ідеальний пас на вінгера Габріела, але в останню мить захисник заблокував удар Мартінеллі.

"Каноніри" ледь не осоромили свого колишнього воротаря Бернда Лєно. Мартінеллі з кутового закручував – поперечина виручила Фулхем. Ще один центрбек (Вайт), який грає на правому фланзі, віддав у розріз. Сака вивалився на побачення з голкіпером, обігравши по дорозі оборонця. Перший у матчі точний удар вийшов бездарним – прямо в Лєно. А йшла 32 хвилина... Тірні, який міняє Зінченка, невдало пробиває здалеку. Не влучає і Мартінеллі зі штрафного по флангу. Кебано прийняв дальній пас Мітровіча і скинув під удар Перейрі. Перший удар Фулхема не з меж штрафного, і знову не влучно.

Жезус розчинився на полі. Зате Габріел перший лізе в бійку. Вирішив бразилець вчинити самосуд над Паліньєю після фолу проти Сака. Обоє забіяк отримали по жовтій.Жезус дуже повільно і нервово грає у чужому штрафному. Легко перекушують бразильця блоком. Цілком нульова гра до перерви. Лише 1 прицільний удар на двох. Фулхем приїхав по нічию, він її спокійно утримує. Помітно, що Арсеналу дуже не вистачає Партея і Зінченка. Джака страждає без підтримки українця і навіть намагається розіграти з Вайтом на протилежному фланзі, але все не те. Елнені також не дає такої потужності та креативу в центрі поля.

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Гарячий старт другої половини. Едегор після активних дій Мартінеллі, який обікрав і хитнув суперника, бахнув здалеку. Як і в моменті з ударом Жезуса після пасу Джаки, виручає Лєно. Що зараз витворив Габріел?! Центрбек Арсенала у своєму штрафному довго обробляв м'яч після поперечного пасу Сака. Мітровіч виграв силову боротьбу, поцупив круглого у бразильця і прошив Ремсдейла. Фулхем забив з першого удару в площину воріт. Арсенал швидко відігрався. Вайт віддав у фінальну третину, Сака проштовхнув на Едегора, а норвежець з допомогою рикошету забив таки Лєно.

Перейра класно подав з кутового, Мітровіч продавив Жезуса, зависнувши на плечах Габріела. Ремсдейл рятує, а потім захисник страхує. Класно пресингує Фулхем. Артета ж іде ва-банк, міняючи конкурента Зінченка на форварда Нкетію. Джака сідає на лівий фланг оборони. Габріел за спини на Мартінеллі, який знаходить ідеальний момент для партнера. Нкетія відмовився стати джокером. Добрих 3 моменти отримав Едді за якихось 5 хвилин. Після розкішного закидання Едегора отримав запасний форвард шанс у воротарському, але дав себе заблокувати.

Arsenal had 52 touches in the opposition box against Fulham, the most they've had in a Premier League game since December 2017 when they had 61 vs. Man Utd.



And they made two of them count. pic.twitter.com/IOA8tHRddS — Squawka (@Squawka) August 27, 2022

Мартінеллі крутив у дальній, захисник вчасно підставив голову і підправив удар. Подача з кута поля, Лєно випустив м'яч у повітрі, Габріель з допомогою Саліба забив таки, але VAR вирішив перевірити, чи не було руки. Зараховують гол – 2:1 на 87 хвилині. Чалоба після навісу Ріда зі стандарту не зміг пробити Ремсдейла. Шалені емоції воротаря Арсенала говорять самі за себе. Ця перемога в лондонському дербі дає змогу втримати лідерство. Команда Артети залишається єдиною з максимумом очок. Фулхем зазнає першої поразки після поверненя в еліту та опускається на 11 рядок. Арсенал досягає знакового успіху. Інші сезони АПЛ, коли вдавалося стартувати з 4 перемог поспіль, закінчувалися золотом і сріблом – ще в золоті часи Арсена Венгера.

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