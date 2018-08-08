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Зінченко завтра перейде у Вулверхемптон, – ЗМІ

22:35 597 Читать на русском
Зінченко завтра перейде у Вулверхемптон, – ЗМІ
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Фото AFP

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до зміни клубу.

Олександр Зінченко завтра стане гравцем Вулверхемптона, повідомляє Express&Star.

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За інформацією видання, 21-річний українець завтра вранці прибуде на тренувальну базу Вулверхемптона для проходження медогляду та підписання особистого контракту. Поспіх викликаний тим, що завтра останній день трансферного вікна АПЛ.

Раніше повідомлялось, що сума трансферу складе 16 млн фунтів.

Нагадаємо, Зінченко в минулому сезоні зіграв за Манчестер Сіті 14 матчів у всіх турнірах (всі – на позиції лівого захисника). Разом з командою він став чемпіоном Англії і володарем кубка Ліги.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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