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Зинченко завтра перейдет в Вулверхэмптон, – СМИ

8 августа 22:35 217 Читати українською
Зинченко завтра перейдет в Вулверхэмптон, – СМИ
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото AFP

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко близок к смене клуба.

Александр Зинченко завтра станет игроком Вулверхэмптона, сообщает Express & Star.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

По информации издания, 21-летний украинец завтра утром прибудет на тренировочную базу Вулверхэмптона для прохождения медосмотра и подписания личного контракта. Спешка вызвана тем, что завтра последний день трансферного окна АПЛ.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16 млн фунтов.

Напомним, Зинченко в прошлом сезоне сыграл за Манчестер Сити 14 матчей во всех турнирах (все – на позиции левого защитника). Вместе с командой он стал чемпионом Англии и обладателем кубка Лиги.

Вулверхемптон, Мендеш і китайські схеми. Чому агент "законно" керує клубом, в який може перейти Зінченко

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Сити Манчестер Сити Вулверхэмптон Вулверхэмптон Александр Зинченко Александр Зинченко
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