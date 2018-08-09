Зинченко завтра перейдет в Вулверхэмптон, – СМИ

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко близок к смене клуба.

Александр Зинченко завтра станет игроком Вулверхэмптона, сообщает Express & Star.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

По информации издания, 21-летний украинец завтра утром прибудет на тренировочную базу Вулверхэмптона для прохождения медосмотра и подписания личного контракта. Спешка вызвана тем, что завтра последний день трансферного окна АПЛ.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16 млн фунтов.

Напомним, Зинченко в прошлом сезоне сыграл за Манчестер Сити 14 матчей во всех турнирах (все – на позиции левого защитника). Вместе с командой он стал чемпионом Англии и обладателем кубка Лиги.

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