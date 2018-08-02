"Ніхто не працював важче за Зінченка", – українець отримав позитивну оцінку за гру на Міжнародному кубку чемпіонів

Український хавбек Олександр Зінченко старався якнайкраще себе проявити під час передсезонної підготовки Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті в рамках американського турне провів 3 матчі Міжнародного кубка чемпіонів: мінімальні поразки від Борусії Д і Ліверпуля та результативна перемога над Баварією.

Через участь на ЧС-2018 зірки команди відпочивали, тому в цих спарингах отримали можливість проявити себе молоді гравці, зокрема Олександр Зінченко. Українець став другим у команді Хосепа Гвардіоли за кількістю зіграних хвилин на товариському турнірі – 254. Лише Ерік Гарсія отримав більше ігрового часу – 270 хвилин.

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На думку Manchester Evening News, Зінченко загалом на Міжнародному кубку чемпіонів виглядав на середньому рівні – оцінка 7. Найкращими у складі Манчестер Сіті були Ріяд Марез та той же Ерік Гарсія, які отримали 9 балів. Всім іншим манкуніанцям журналісти MEN поставили від 6-8.

"Ніхто не працював важче ніж Зінченко, щоб справити хороше враження. І в матчах, і на тренуваннях. Він хоче залишитися в Манчестер Сіті, тому демонструє свою корисність на різноманітних позиціях. Щоправда, він і досі схильний до втрат концентрації, які дуже дорого обходяться команді", – пише манчестерське видання.

Хосеп Гвардіола дійсно експериментував із Зінченком на Міжнародному кубку чемпіонів. Українець грав опорного хавбека, діяв на позиції лівого центрального захисника в схемі з трьома центрбеками, а також виконував вже традиційну для себе роль фулбека.

Якщо матч з Ліверпулем українець однозначно може занести собі в актив, то в інших поєдинках він припускався грубих помилок. У грі з Борусією він "привіз" пенальті, а проти Баварії не зумів якісно "закрити" Роббена.

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Зінченко прагне за будь-яку ціну продовжити роботу під керівництвом Хосепа Гвардіоли, однак поки що не зрозуміло, де і як коуч його бачить у Манчестер Сіті. Виникають чутки щодо переходу хавбека в інші клуби. Англійські Вулверхемптон і Фулхем відмовилися від нього, а головним претендентом на Олександра стала іспанська Жирона.