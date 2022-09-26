Український універсал Олександр Зінченко близький до повернення на футбольне поле після нетривалої павзи.

25-річний українець продовжує заліковувати пошкодження литкового м'яза, хоч вже вийшов на фінішну пряму відновлення, повідомляє Goal.

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"Каноніри" сподіваються, що Олександр зможе зіграти у лондонському дербі з Тоттенхемом, яке відбудеться 1 жовтня. Остаточна участь Зінченка в матчі ще під питанням, але його відновлення минає добре.

Через прикру травму лідер збірної України пропустив двобій АПЛ проти Брентфорда, а також зустрічі "синьо-жовтих" у Лізі націй – проти Шотландії та Вірменії.

Цього сезону в активі Олександра Зінченка 5 поєдинків за Арсенал у всіх турнірах та одна результативна передача.

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