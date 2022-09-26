Украинский универсал Александр Зинченко близок к возвращению на футбольное поле после непродолжительной паузы.

25-летний украинец продолжает залечивать повреждение икроножной мышцы, хотя уже вышел на финишную прямую восстановления, сообщает Goal .

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"Канониры" надеются, что Александр сможет сыграть в лондонском дерби с Тоттенхэмом, которое состоится 1 октября. Окончательное участие Зинченко в матче еще под вопросом, но его восстановление идет хорошо.

Из-за досадной травмы лидер сборной Украины пропустил поединок АПЛ против Брентфорда, а также встречи "сине-желтых" в Лиге наций – против Шотландии и Армении.

В этом сезоне в активе Александра Зинченко 5 поединков за Арсенал во всех турнирах и одна результативная передача.