Зінченко став жертвою телевізійного курйозу – травмований хавбек одночасно "грав" і дивився матч збірної України
06:30 - Читать на русском
Олександр Зінченко був відверто здивований під час перегляду матчу Ліги націй Шотландія – Україна.
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Представник Арсенала наразі травмований і не може допомогти збірній. Зінченко разом з дружиною Владою дивилися гру вдома і неабияк здивувалися, коли на екрані Олександра "відправили" відразу в основу "синьо-жовтих".
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– Нічого не зрозуміла, ти де? – запитала Влада.
– І там, і тут, – жартома відповів Олександр.
На жаль, подальший перегляд навряд потішив пару, оскільки партнери Зінченка поступилися Шотландії з розгромним рахунком 0:3.
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