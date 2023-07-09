"Гол у ворота Астон Вілли, який став першим для мене в АПЛ? Ось чому ми граємо у футбол. Це було неймовірно, велике задоволення для кожного з нас як гравців. Чесно, не святкував, бо ми дуже хотіли забити ще один мʼяч. Бо ми приїхали туди за трьома очками.

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Памʼятаю, всі тоді підходили до мене, щоб обійняти, а я сказав їм: "Нічого хорошого не сталося, повертайтеся на свої позиції, продовжуймо". Після матчу я отримав багато повідомлень з привітаннями. Але водночас відчував сором. Сором, бо перший гол забив через так багато матчів. 92 чи 93 гри, щоб забити перший мʼяч в АПЛ. Та ну, можна було й ліпше", – поділився Зінченко в коментарі Footballerslives.

Нагадаємо, що Олександр допоміг Арсеналу обіграти Астон Віллу в лютому цього року (4:2), точно пробивши в нижній кут.

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