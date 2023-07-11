Александр Зинченко пока не может работать вровень с другими игроками Арсенала.

Украинца нет ни на одной из фотографий тренировок, хотя "канониры" уже второй день проводят на сборе в Германии, сообщает Football London.

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Зинченко вместе с Томиясу и Салиба пропустил спарринг против Уотфорда (1:1). Арсенал объяснил, что тройка набирала физические кондиции, но два партнера Александра вернулись к работе. Зинченко до сих пор нет, а новые комментарии клуб не предоставил.

Напомним, Арсенал начнет следующий сезон 6 августа матчем за Суперкубок Англии против Манчестер Сити.

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