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Зінченко з Манчестер Сіті вирушить в турне Азією – Гвардіола не взяв двох конкурентів українця

19:50 834 Читать на русском
Зінченко з Манчестер Сіті вирушить в турне Азією – Гвардіола не взяв двох конкурентів українця
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті включив Олександра Зінченка у список гравців, які вирушать в турне Азією в рамках підготовки до сезону 2019/20.

Хосеп Гвардіола включив Олександра Зінченка у список із 26-ти виконавців, які візьмуть участь у азійському турне, інформує офіційний сайт "містян".

Ман Сіті вже на цих вихідних вирушить до Китаю, а пізніше – до Гонконгу. Участь в турнірі візьмуть також Ньюкасл, Вулверхемптон та Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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До слова, у списку відсутні двоє конкурентів Зінченка – Бенжамен Менді (травма) та Фабіан Делф, який близький до переходу в Евертон. Також з командою не поїдуть гравці, що брали участь в Копа Амеріка та КАН: Агуеро, Жезус, Фернандінью, Марез, Отаменді, Едерсон та Ерік Гарсія.

Крім того, Гвардіола не взяв ще й Мангала та Дугласа Луїса, які близькі до відходу з клубу.

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Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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