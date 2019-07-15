Зинченко с Манчестер Сити вылетел в турне в Китай - "горожане" два дня не могли покинуть Англию

Делегация Манчестер Сити вскоре прибудет в Шанхай, после чего отправится в турне по Азии в рамках подготовки к сезону 2019/20.

Клуб Александра Зинченко должен был отправиться в тур еще в субботу, 13 июля, однако не сделал этого из-за непредвиденной административной ошибки.

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Планировалось, что команда вылетит в Китай в воскресенье, 14 июля, однако компания, которая организовывает чартер, не смогла забронировать место в воздушном пространстве.

Сегодня, 15 июля, Манчестер Сити удалось вылететь из Англии, о чем сообщила клубная пресс-служба. В свою очередь, Зинченко также опубликовал соответствующее фото на своей странице в Инстаграм.

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