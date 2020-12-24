"Зінченко є недооціненим у Манчестер Сіті": екс-гравець збірної Англії радить Вест Хему підписати українця
Тревор Сінклейр, який провів 12 матчів за національну команду Англії, оцінив ймовірність переходу Олександра Зінченка до лав Вест Хема.
Нагадаємо, Манчестер Сіті начебто готовий відпустити універсала збірної України у зимове трансферне вікно. На Зінченка претендують клуби АПЛ, а також є інтерес з Італії, Іспанії, Німеччини та Росії.
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Одним із претендентів на 24-річного українця є Вест Хем. Колишній гравець "молотів" Тревор Сінклейр вважає, що Олександр міг би підсилити команду Девіда Мойєса, яка потребує нового лівого захисника через проблеми зі здоров'ям у Артура Масуаку.
"Вважаю, що перехід у Вест Хем – це хороший крок для Зінченка, позаяк він хоче бути основним гравцем. Він не отримує достатньої кількості ігрового часу. На мою думку, Зінченко є недооціненим у Манчестер Сіті. Він володіє кращими якостями та заслуговує грати більше. Звичайно, з його стилем гри він був відмінним конкурентом для Масуаку", – цитує Сіклейра Hammers.news.
Зауважимо, Тревор Сінклейр пограв і за Манчестер Сіті, і за Вест Хем Юнайтед. Провів 12 матчів за збірну Англії, у складі якої їздив на ЧС-2002.
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