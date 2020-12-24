Нагадаємо, Манчестер Сіті начебто готовий відпустити універсала збірної України у зимове трансферне вікно. На Зінченка претендують клуби АПЛ, а також є інтерес з Італії, Іспанії, Німеччини та Росії.

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Одним із претендентів на 24-річного українця є Вест Хем. Колишній гравець "молотів" Тревор Сінклейр вважає, що Олександр міг би підсилити команду Девіда Мойєса, яка потребує нового лівого захисника через проблеми зі здоров'ям у Артура Масуаку.

"Вважаю, що перехід у Вест Хем – це хороший крок для Зінченка, позаяк він хоче бути основним гравцем. Він не отримує достатньої кількості ігрового часу. На мою думку, Зінченко є недооціненим у Манчестер Сіті. Він володіє кращими якостями та заслуговує грати більше. Звичайно, з його стилем гри він був відмінним конкурентом для Масуаку", – цитує Сіклейра Hammers.news.

Зауважимо, Тревор Сінклейр пограв і за Манчестер Сіті, і за Вест Хем Юнайтед. Провів 12 матчів за збірну Англії, у складі якої їздив на ЧС-2002.

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