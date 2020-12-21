Ювентус та Наполі хочуть бачити у своєму складі 24-річного українського універсала, який втратив місце у складі Манчестер Сіті.

Як відомо, у поточному сезоні Олександр Зінченко тотально втратив довіру Хосепа Гвардіоли. Українець лише одного разу вийшов на поле в матчі АПЛ, відігравши 12 хвилин. Нещодавно з'явилася інформація, що "містяни" не чинитимуть опору, якщо 24-річний хавбек вирішить змінити клубну прописку.

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Повідомлялося, що в послугах Сашка зацікавлені клуби з Англії, Італії, Іспанії, Німеччини та Росії. Тепер же стало відомо, що одними із претендентів на Зінченка є італійські гранди – Ювентус та Наполі, інформує Calciomercato з посиланням на Daily Express.

Інших деталей – зокрема, суми потенційного трансферу та надходження конкретних пропозицій щодо півзахисника збірної України джерело наразі не повідомляє.

Нагадаємо, контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

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