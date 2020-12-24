Напомним, Манчестер Сити якобы готов отпустить универсала сборной Украины в зимнее трансферное окно. На Зинченко претендуют клубы АПЛ, а также интерес из Италии, Испании, Германии и России.

Зинченко заинтересовал Ювентус и Наполи – итальянские гранды раздумывают над подписанием украинца

Одним из претендентов на 24-летнего украинца является Вест Хэм. Бывший игрок "молотов" Тревор Синклэйр считает, что Александр мог бы усилить команду Дэвида Мойеса, которая нуждается в новом левом защитнике из-за проблем со здоровьем у Артура Масуаку.

"Считаю, что переход в Вест Хэм – это хороший шаг для Зинченко, поскольку он хочет быть основным игроком. Он не получает достаточного количества игрового времени. По моему мнению, Зинченко недооценивают в Манчестер Сити. Он обладает лучшими качествами и заслуживает играть больше. Конечно, с его стилем игры он был отличным конкурентом для Масуаку", – цитирует Сиклэйра Hammers.news.

Заметим, Тревор Синклэйр поиграл и за Манчестер Сити, и за Вест Хэм Юнайтед. Провел 12 матчей за сборную Англии, в составе которой ездил на ЧМ-2002.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею