У ній взяли участь президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент Вадим Костюченко, влада Житомира й тамтешня обласна асоціація футболу.

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Сторони обговорили гуманітарні питання, відвідали військовий шпиталь й зустрілись із нашими захисниками. У госпіталі гравці збірної України – Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко – мали змогу у режимі онлайн поспілкуватися з українськими героями та побажати їм швидкого одужання й перемоги.

Андрій Павелко також прокоментував підсумки наради у Житомирі: "На запрошення голови асоціації Руслана Павлюка провели тут зустріч з представниками футбольної спільноти регіону, яка з перших днів повномасштабної війни створила потужний волонтерський рух, допомогаючи нашим військовим, медикам і сім’ям з дітьми, які постраждали від бойових дій.

Зокрема, зусиллями обласної асоціації і за сприяння Координаційного центру УАФ вдалося розмістити кілька груп евакуйованих дітей у футбольних кемпінгах наших партнерів у Німеччині, Польщі і Австрії", – заявив президент УАФ.

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