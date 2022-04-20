"Чи зможуть футболісти (і не лише футболісти) з України та Росії колись відкрито потиснути один одному руки і назвати один одного, якщо не братом, то хоча б другом? Я сумніваюся, що це колись станеться.

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Зараз про це навіть думати не хочу і не можу Я не зможу потиснути руку росіянину, який підтримував і підтримує Путіна. Ніколи цього не станеться. Я говорю не лише за футболістів, а й за всіх людей.

Я не зможу цього пробачити ніколи і завжди пам'ятатиму", – розповів Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу КраСава.

Нагадаємо, лідер збірної України влітку стане вільним агентом. За словами Андрія, Вест Хем не пропонував йому новий контракт, а чинна угода розрахована до 30 червня. У сезоні 2021/22 українець зіграв 27 матчів, забив 3 голи і тричі асистував партнерам.

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